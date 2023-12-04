В парках Подмосковья 3 декабря привлекли более 800 человек для уборки снега

От снега очистили свыше 40 тыс. кв. м территории

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 800 человек и более 200 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий снегопада в парках Московской области в минувшее воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства региона.

"Вчера к уборке снега работники парков культуры и отдыха приступили с восьми утра. Мы очистили от снега более 40 тыс. кв. м территории. Было задействовано более 800 человек и 200 единиц спецтехники", - привели в тексте слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе добавили, что первостепенно от снега очищали центральные аллеи в парках, затем рабочие приступали к расчистке второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей региона.

В министерстве напомнили, что всего на территории Московской области насчитывается более 190 парков культуры и отдыха. Общая площадь дорожно-тропиночной сети в парках составляет 2 млн кв. м.