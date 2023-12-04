Делегация ТАСС провела переговоры с зарубежными партнерами на V Всемирном медиасаммите

Первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман предложил подписать в 2024 году меморандум о сотрудничестве с информагентством PNA

ГУАНЧЖОУ /Китай/, 4 декабря. /ТАСС/. Делегация ТАСС, принимающая участие в работе V Всемирного медиасаммита в Гуанчжоу, провела переговоры с руководителями зарубежных информагентств.

Управляющий директор иранского информационного агентства IRNA Али Надери поблагодарил ТАСС за поддержку программы обменов сотрудниками между двумя агентствами. Надери, который также занимает пост президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), выразил признательность ТАСС за инициативы в рамках организации.

На встрече с генеральным директором японского информагентства Kyodo Тору Мидзутани также обсуждалось сотрудничество в рамках OANA. Мидзутани пригласил делегацию ТАСС принять участие в 52-м заседании Исполнительного комитета OANA, которое состоится в Токио 6-8 марта 2024 года. 53-е заседание исполкома организации планируется провести осенью 2024 года в Москве, его организатором станет ТАСС.

В ходе переговоров с директором информационного агентства PNA (Филиппины) Луисом Моренте обсуждалось развитие сотрудничества в различных форматах. Руководитель делегации ТАСС, первый заместитель генерального директора Михаил Гусман предложил подписать в следующем году меморандум о сотрудничестве между ТАСС и PNA.

На полях Всемирного медиасаммита впервые после длительного перерыва состоялась встреча ТАСС и информационного агентства Bakhtar (Афганистан). Генеральный директор Bakhtar Зия-уль-Хак Хакмаль выразил заинтересованность в возобновлении сотрудничества с ТАСС, в том числе в рамках международных медийных альянсов.

Подведение итогов саммита запланировано на 5 декабря. Организатором Всемирного медиасаммита выступает китайское информационное агентство Синьхуа. В мероприятии принимают участие представители 197 СМИ из 101 страны. Первый Всемирный медиасаммит состоялся в 2009 году в Пекине, следующий по инициативе ТАСС прошел в 2012 году в Москве, третий саммит проводился в 2016 году в Дохе (Катар), четвертый проходил в 2021 году в онлайн-формате. В работе саммита в Гуанчжоу принимает участие делегация ТАСС, входящего в президиум организации.