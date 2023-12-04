Матвиенко: запреты в сфере абортов не решат проблемы, власти не пойдут на это

По мнению председателя Совета Федерации, нужно снизить накал риторики

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов, нужно снизить накал риторики. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет", - сказал спикер Совфеда журналистам.

Она напомнила, что есть опыт, который закончился печальными последствиями, - нелегальный рынок услуг, рост женской смертности и так далее. "Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе", - сказала Матвиенко.

Сенатор добавила, что с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов. "Такой нездоровый накал, подогреваемый непродуманными, невзвешенными, порой провокационными заявлениями, в том числе статусных людей, на мой взгляд, недопустимы. Некоторые экзотические предложения даже комментировать не хочется", - подчеркнула она. Матвиенко отметила, что проблема сложная. "Несмотря на то, что за последние пять лет на 25% снизилось количество абортов, тем не менее цифры пока очень тревожные. Безусловно, мы все думаем и работаем над решением этой проблемы", - подчеркнула политик.

По ее мнению, когда женщина в силу разных обстоятельств встает перед выбором - рожать ребенка или делать аборт - важна поддержка близких людей, а также разъяснения врачей о рисках прерывания беременности. "Нас очень тревожит, что растет количество бесплодных пар. Часть этой проблемы - в том числе в искусственном прерывании беременности женщин, которые потом не могут стать матерью, несмотря ни на какие новые технологии", - подчеркнула Матвиенко.

Глава Совфеда убеждена, что главный ключ государственной политики в этом направлении заключается в убеждении, поддержке и конкретной помощи. "Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", - сказала она, добавив, что зачастую именно из-за бытовой неустроенности женщины идут на такой шаг, о котором потом жалеют всю жизнь.