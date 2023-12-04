В РАН простились с академиком Михаилом Маровым

Церемония прощания с одним из основоположников отечественной космонавтики прошла в Ритуальном зале РАН

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с одним из основоположников отечественной космонавтики, академиком Российской академии наук (РАН) Михаилом Маровым прошла в Ритуальном зале РАН, передает корреспондент ТАСС.

Воспоминаниями о выдающемся ученом поделились его коллеги. Так, Директор Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Руслан Хамизов рассказал, что у Марова не было "водораздела" между наукой и остальной жизнью. "Наука и была для него вся жизнь", - сказал он, добавив, что уход Марова из жизни стал огромной потерей для ГЕОХИ.

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) Лев Зеленый отметил, что в ИКИ "знали, любили, уважали и ценили" труды Марова. Зеленый также добавил, что несмотря на свое здоровье, Маров даже в последние месяцы своей жизни выступал с лекциями, сохраняя тот же энтузиазм и тягу к преподаванию. По его словам, поколение выдающегося ученого "проторило дорогу", по которой до сих пор идет отечественная космонавтика и космическая наука.

Маров умер в возрасте 90 лет, отметив юбилей в июле. О его смерти ТАСС в прошлый четверг сообщил представитель пресс-службы РАН.

Маров родился 28 июля 1933 года. Он стоял у истоков практической космонавтики и играл ведущую роль в осуществлении многолетней программы космических исследований в нашей стране.

В частности, он внес огромный вклад в изучение околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы, разрабатывал теоретические основы аэрономии, механику многокомпонентных турбулентных реагирующих газов и неоднородных многофазных сред, создавал оригинальные методы математического моделирования атмосфер планет, комет и их газовых оболочек.