На Всемирный фестиваль молодежи поступило более 300 тыс. заявок из 188 стран

Как отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, такой колоссальный отклик на участие доказывает, что молодые люди хотят налаживать связи и вести открытый и честный диалог

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 300 тысяч заявок из 188 стран подано на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте на федеральной территории Сириус. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, комментарий которой приводит пресс-служба агентства.

Заявочная кампания на участие в фестивале подошла к концу. Регистрация кандидатов была открыта в Нижнем Новгороде в рамках Дня молодежи 24 июня и продлилась по 1 декабря 2023 года.

"Основной этап регистрации на Всемирный фестиваль молодежи завершился - мы получили 309 542 заявки на участие в ВФМ-2024 из 188 стран мира", - сказала Разуваева.

Она отметила, что такой колоссальный отклик на участие доказывает, что молодые люди вне зависимости от географического положения, вероисповедания, профессии и интересов хотят налаживать связи и вести открытый и честный диалог. "И это говорит о том, что молодые люди готовы объединиться и внести свой вклад в строительство общего будущего и создание справедливого многополярного мира. Россия станет радушной хозяйкой столь масштабного молодежного события", - добавила она.

Как сказали в пресс-службе Росмолодежи, заявки на участие поступили из всех регионов мира - из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и стран Ближнего Востока. "В привлечении зарубежных участников и формировании иностранных делегаций принимают участие Национальные подготовительные комитеты, созданные по инициативе молодежных организаций в различных странах мира. На данный момент создано 83 комитета на всех континентах", - отметили в агентстве.

Заявки поступили из всех регионов России, наибольшее количество - из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Воронежской, Московской, Тюменской, Омской областей и Татарстана.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движения первых". К участию будут приглашены 1 тыс. подростков, в том числе 500 - из других государств.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Росмолодежь.