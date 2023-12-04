Матвиенко: РФ идет к тому, что аборты будут только по медпоказаниям или после насилия

Спикер Совфеда отметила, что в некоторых регионах приняли решение о запрете абортов в частных клиниках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия движется к тому, что искусственное прерывание беременности будет проводиться только по медицинским показаниям или после насилия. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что в некоторых регионах в настоящее время принято решение о запрете абортов в частных клиниках. "И частные, и государственные, муниципальные медицинские образования, они все работают по единым медицинским стандартам, по единым медицинским требованиям, они все получают лицензии. Но если какие-то частные клиники, думаю, что не только частные, допускают нарушения, например, не соблюдают время тишины, то их надо просто лишать лицензии и запрещать этим заниматься, но нельзя огульно лишить женщину права выбора, если уж она решится на такой шаг", - отметила Матвиенко.

Она добавила, что в этом вопросе "не нужно горячиться". "Надо министерству здравоохранения, региональным органам здравоохранения усилить контроль. Да, это сложно, да, это требует усилий, но этим надо заниматься. Легче всего взять и все запретить, невозможно запретить", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.