В Думу внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

Секретарь генсовета "Единой России" отметил, что "действующие меры ответственности за утечку данных мало кого стимулируют"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Единороссы внесли в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как отметил Турчак, проекты в том числе введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. "В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы", - написал он.

Секретарь генсовета единороссов отметил, что "действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100-300 тыс. рублей для юрлиц) мало кого стимулируют". "В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тыс. Они содержат информацию примерно о 80% населения России. По самым скромным оценкам ущерб от утечек только в прошлом году составил около 8 млрд рублей", - добавил он.

Как отметил Турчак, поправки в КоАП и УК РФ "Единая Россия" вносит по поручению президента. "Ответственность будет расти вместе с объемом "слитой" информации. Наказание будет меняться в зависимости от числа граждан, чьи права нарушены. Штрафы будут еще жестче, если "утекут" наиболее чувствительные данные, например, медицинская информация", - написал он, добавив, что размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юридических - 3-15 млн. "За повторное нарушение организация уже может заплатить сотни миллионов рублей (в зависимости от выручки компании)", - пояснил он.

Согласно документу, размещенному в думской базе данных, новыми частями предлагается дополнить ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). В частности, за невыполнение и (или) несвоевременное выполнение оператором предусмотренной законодательством обязанности по уведомлению Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных предлагается ввести штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Невыполнение и (или) несвоевременное выполнение оператором обязанности по уведомлению Роскомнадзора в случае установления факта неправомерной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных, повлечет для граждан штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, а для юрлиц - от 1 млн до 3 млн рублей.

В новость внесена правка (14:02 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, правильно - секретарь генсовета партии.