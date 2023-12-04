Турчак: передача персональных данных за рубеж для продажи повлечет лишение свободы

По словам первого вице-спикера Совфеда, предусматривается лишение свободы на срок до восьми лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за утечки персональных данных предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет за перемещение этих данных за рубеж для продажи или передачи. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Наказание в виде лишения свободы до восьми лет предусмотрели для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж для их продажи или передачи", - написал он в Telegram-канале.