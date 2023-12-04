В Москве определили 50 артистов, музыка которых будет звучать зимой в парках

Местами трансляции композиций станут более 15 крупных парков, в числе которых парк "Сокольники", "Ходынское поле", сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Композиции 50 победителей проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" будут в этом зимнем сезоне звучать в парках и на катках столицы, сообщила пресс-служба проекта.

"Московский продюсерский центр определил 50 артистов, чьи треки не только войдут в тематические плейлисты на сервисах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка", но и будут звучать на протяжении зимнего сезона в главных парках и на катках столицы. Авторы и исполнители со всего мира готовы согревать сердца слушателей этой зимой: L’One, Boba Sheshera, natta, ГАФТ, DenDerty, hehehe, Макодзеба и другие артисты стали победителями проекта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе конкурсного отбора команда Моспродюсера прослушала более 2,3 тыс. композиций участников. В этом году музыканты прислали 1 160 заявок из 136 городов 11 стран - России, Белоруссии, Германии, Кипра, Польши, Сербии и других. На этап финальных прослушиваний прошло 107 композиций. Определяя победителей проекта, жюри ориентировалось на такие критерии, как исполнительское мастерство, актуальность музыкальной композиции в местах трансляции, качество записи и общее впечатление от прослушивания композиции.

Среди тех, кто оценивал треки, - директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, менеджер продукта сервиса "Яндекс Музыка", направление "Счастье артистов" Олег Лузин, основатель музыкальной лаборатории Sync Lab Денис Шарко, руководитель креативных индустрий VK Гранислава Артемьева и другие. Отмечается, что местами трансляции композиций станут более 15 крупных парков, в числе которых парк "Сокольники", "Ходынское поле", сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово.