Ставрополье направит в ЛНР материалы для восстановления после урагана

По предварительной оценке, потребуется 6,5 тыс. листов шифера и 6 куб. м пиломатериалов

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край направит Антрацитовскому округу Луганской Народной Республики строительные материалы для восстановления домов и социальных объектов после урагана. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"На Ставрополье ураган не принес серьезных разрушительных последствий. Антацитовскому округу ЛНР досталось куда серьезнее. Поэтому мы обязаны помочь нашим побратимам восстановиться после стихии. Вернуть людям кров. Запас материалов для таких ситуаций у нас сформирован", - цитирует управление губернатора края Владимира Владимирова.

В правительстве региона пояснили, что в конце ноября во время урагана в Антраците и соседних муниципалитетах было повреждено несколько десятков многоквартирных домов и 18 социальных объектов. По предварительной оценке, для проведения аварийно-восстановительных работ требуется 6,5 тыс. листов шифера и 6 куб. м пиломатериалов. Из Ставрополья в Антрацит направлены специалисты для составления смет и организации восстановительных работ.