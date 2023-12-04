На региональной трассе в Горном Алтае ограничили движение из-за снегопада

Ограничение будет действовать до 5 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта закрыли на дороге регионального значения Кош-Агач - Беляши в Республике Алтай из-за снегопада, ограничение будет действовать до 5 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС региона.

"В результате прохождения комплекса опасных неблагоприятных метеоявлений и ограниченной видимости с 12:00 4 декабря до 09:00 5 декабря введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге регионального значения Кош-Агач - Беляши для проведения работ по расчистке дорожного полотна от снега. Скопление автомобильного транспорта не допущено", - сказано в сообщении.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние двое суток на территории региона наблюдался сильный снег, местами метели, отложение мокрого снега, ветер порывами до 12-17 м/с, в горах до 24-39 м/с.

Автодорога Кош-Агач - Беляши расположена в гористой местности в Кош-Агачском районе Республике Алтай, протяженность трассы составляет 140 км.