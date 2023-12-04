В РФ к 2024 году создадут словарь с понятиями, связанными с межнациональными отношениями

Туда могут войти такие определения, как "конфликт на национальной, религиозной почве", "дискриминация", "русофобия", "геноцид", "ксенофобия"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Толковый словарь с понятиями, связанными с межнациональными отношениями, создадут в России к 2024 году. Туда могут войти такие определения, как "конфликт на национальной, религиозной почве", "дискриминация", "русофобия", "геноцид", "ксенофобия", сообщил замглавы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Станислав Бедкин на парламентских слушаниях комитета по делам национальностей Госдумы "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

"Мы при подготовке этого понятийного аппарата столкнулись с тем, что многие понятия требуют разъяснений, гораздо большее количество, чем мы можем включить в текст стратегии. Уже с 2009 года речь идет о создании толкового словаря именно для этих нужд. В этом направлении достигнут определенный прорыв в правительственной комиссии по русскому языку, мы работаем с Санкт-Петербургским государственным университетом и планируем, что к 2024 году такой словарь будет готов", - сказал он.

Бедкин пояснил, что во время работы по внесению изменений в Стратегию государственной национальной политики РФ ведомство столкнулось с большим количеством предложений расширить понятийный аппарат документа. По мнению экспертного сообщества, он требует закрепления понятий, таких как "конфликт на национальной, религиозной почве", "дискриминация", "русофобия", "геноцид", "ксенофобия".

Владимир Путин дал поручение скорректировать Стратегию государственной национальной политики РФ по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося в мае. Глава государства отмечал, что при корректировке стратегии необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ". Также поручалось "определить целевые показатели, позволяющие оценить эффективность работы по основным направлениям государственной национальной политики РФ и достижение ожидаемых результатов ее реализации".

На выполнение этих поручений президент отвел срок до 1 декабря.