На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" покажут светотехническое шоу "День Победы"

Гостям покажут ролик о том, какой ценой далась долгожданная Победа, а в конце шоу прогремит салют - девять шаров с эффектом угасающего мерцания

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Светотехническое шоу, посвященное Победе в Великой Отечественной войне "День Победы", которое обычно транслируется 9 мая, покажут в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 5 и 9 декабря. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Даты выбраны не случайно. 5 декабря в нашей стране отмечается День воинской славы России, посвященный началу контрнаступления советских войск под Москвой, 9 декабря - День героев Отечества. В 14:00 и 15:00 гостям покажут восьмиминутный ролик, сопровождающийся музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась долгожданная Победа. В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют - девять разноцветных шаров размером 400 мм каждый с эффектом угасающего мерцания", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Отмечается, что в павильоне "Макет Москвы" ежедневно демонстрируются пять тематических шоу: "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город земли", "Московские окна" и "Времена года". Шоу транслируют в начале каждого часа по будням и каждые 30 минут в выходные и праздничные дни.

Помимо шоу-программы в павильоне "Макет Москвы" проходят тематические экскурсии и лекции, которые сопровождаются световыми и звуковыми эффектами. Также в павильоне посетители могут приобрести журнал "Макет Москвы", посвященный истории создания макета и деятельности павильона.

"Все услуги в павильоне предоставляются бесплатно. Ознакомиться с подробной информацией о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте maketmoskvy.ru и в одноименном мобильном приложении", - заключили в пресс-службе ДГП.