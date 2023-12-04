Михаила Боярского выписали из больницы

Артиста ранее госпитализировали после перенесенного инфаркта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, госпитализированный на прошлой неделе после перенесенного инфаркта, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в театре имени Ленсовета.

"Да, сегодня", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее рассказал журналистам сын артиста Сергей Боярский, его отец перенес инфаркт, когда находился в Петербурге, ему были сделаны все необходимые медицинские процедуры. "Слава Богу, все это случилось в городе, мама была рядом, так что можно говорить, что наилучшим образом для пациента сложились все обстоятельства", - добавил он.

В театре имени Ленсовета объявили о замене ряда ближайших спектаклей, в которых играет Боярский. Вместе с тем, как сообщали ТАСС в учреждении, спектакли с участием артиста, запланированные на 31 декабря и 2 января, состоятся.