Член СПЧ считает нужным возродить ФМС в России

По мнению Александра Брода, в Стратегии государственной национальной политики РФ необходимо более четко прописать проблемы, возникающие в сфере межнациональных отношений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает целесообразным возродить в России Федеральную миграционную службу, так как вопросы адаптации и интеграции мигрантов "пока провисают".

"Стоит подумать о возвращении Федеральной миграционной службы, потому что МВД свои задачи по регистрации и учету выполняет, но вопросы адаптации, интеграции мигрантов пока еще провисают", - сказал Брод на парламентских слушаниях комитета по делам национальностей Госдумы на тему: "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

Брод высказал мнение, что в Стратегии государственной национальной политики РФ нужно более четко прописать проблемы, которые возникают в сфере межнациональных отношений. Член СПЧ отметил, что в преддверии мартовских выборов президента РФ особо актуален вопрос о "недопустимости разыгрывания национальной, мигрантофобной карты в период избирательной кампании".

Федеральная миграционная служба была ликвидирована в РФ в 2016 году. Функции этого органа были переданы МВД.