Комитет ГД одобрил ко II чтению ограничение использования телефонов на уроках

Также, согласно поправкам, вводится обязательный урок труда для начальных и средних классов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по просвещению на заседании рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках.

Одобренные комитетом поправки ко второму чтению предполагают запрет на использование мобильных телефонов и планшетов с sim-картами во время занятий в школах в том числе в образовательных целях, исключение составят экстренные ситуации. Кроме того, в поправках говорится о введении обязательного урока труда (технологии) для начальных и средних классов.

В принятой в первом чтении редакции законопроекта речь шла о том, что использование средств связи на уроках допускается в учебных целях, а также в экстренных случаях.

Госдума в ноябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре. В законе "Об образовании в РФ" предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил уточнить, что использование телефонов школьниками на уроках будет запрещено во всех случаях, кроме экстренных. Спикер Госдумы напомнил, что принятый в первом чтении законопроект предполагает запрет на пользование "средствами связи во время проведения учебных занятий по реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой". По словам Володина, такая формулировка "вызывает у людей, у родителей, у учителей закономерные вопросы".