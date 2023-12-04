В Узбекистане при участии российского фонда строят кардиологический центр

ТАШКЕНТ, 4 декабря. /ТАСС/. Современный кардиологический центр строится в Кашкадарьинской области Узбекистана совместно с российским фондом "Инфаркт". Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"Согласно соответствующему поручению главы нашего государства в настоящее время совместно с российским фондом "Инфаркт" в Кашкадарьинской области строится современный кардиологической центр", - говорится в сообщении.
В рамках проекта российский фонд доставил в республику современную мобильную консультационно-диагностическую поликлинику, позволяющую проводить такие исследования, как эхо- и электрокардиография, УЗИ и холтеровское мониторирование.
Сообщается, что в Кашкадарьинскую область также доставлен мобильный томограф, установленное на нем оборудование позволяет своевременно и точно диагностировать инфаркт и инсульт.