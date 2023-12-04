Власти Кубани выплатят 100 тыс. рублей поступившим в вузы школьникам-отличникам по ЕГЭ

Министр образования региона Елена Воробьева сообщила, что средства поступят на счета студентов до 20 декабря

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выплатят по 100 тыс. рублей школьникам, которые сдали единый госэкзамен на 100 баллов и поступили в региональные вузы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время "Прямой линии" с жителями.

"Для нас важно помогать одаренным детям, тем, кто хорошо учится и стремится продолжить обучение в высших учебных заведениях, поэтому мы приняли решение, что кубанские выпускники-стобалльники, поступившие в вузы края, получат по 100 тыс. рублей", - сказал Кондратьев. Он отметил, что таким образом краевая администрация поблагодарит детей за то, что они не поехали в столичные вузы, а выбрали свой регион. "Это значит и завтра они будут вместе с нами строить жизнь на Кубани, решение принято и необходимо четко его выполнять, соблюдая временные рамки", - заметил Кондратьев.

Министр образования края Елена Воробьева сообщила, что поручение уже в работе и до 20 декабря на счета студентов поступят по 100 тыс. рублей. В общей сложности, такие выплаты получат более 100 человек.

В пресс-службе краевой администрации пояснили, что в регионе действуют меры поддержки способных учащихся. "Школьники - победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов получают региональную премию в размере 50 тыс. рублей, успешные студенты, аспиранты вузов и учащиеся колледжей - ежемесячную губернаторскую стипендию в размере 10 тыс. рублей, педагоги же, которые выпустили стобалльников, получают по 100 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.