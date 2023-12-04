Каспарова оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

В ноябре 13-го чемпиона мира по шахматам уже штрафовали на 40 тыс. рублей по аналогичной статье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический районный суд Москвы назначил наказание Каспарову Г. К. в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном объеме)", - сказали в суде.

В ноябре Каспаров уже был оштрафован на 40 тыс. рублей по аналогичной статье.

В мае Министерство юстиции РФ ранее внесло Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.