В Совфеде открылась выставка о помощи Дальнего Востока Донбассу

Она стала одним из этапов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка "Донбасс за нами!", рассказывающая, как регионы Дальнего Востока помогают Донбассу, открылась в Совете Федерации. Она стала одним из этапов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", сообщил председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

"Инициаторами [выставки] были полномочный представитель [президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев], общественные организации, которые сделали премию "Звезда Дальнего Востока", - сказал Шевченко. Он отметил, что в этом году темами премии впервые стали волонтерство в зоне специальной военной операции и восстановление Донбасса.

Выставка включает 15 работ. Их сюжеты - военный быт в зоне спецоперации, перестройка промышленности, работа волонтеров, формирование добровольческих батальонов. По словам заместителя полпреда президента на Дальнем Востоке Григория Куранова, Донбассу помогают все 11 дальневосточных регионов - они взяли шефство над 8 территориями ДНР и уже восстановили и построили сотни объектов.

"Когда приезжаешь в Донбасс, видишь, что за последние 30 лет там не построено ни одного социально-культурного учреждения: все школы - старые, детские сады, библиотеки, спортивные комплексы, бассейны - все старое. И только Россия, придя туда, начинает что-то строить", - заявил Куранов.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев подчеркнул, что в восстановлении Донбасса участвуют многие дальневосточники. "Помимо властей, в работу включились и сами люди - каждый, кто может, свой кусок несет: кто сети плетет, кто - свечи делает, кто-то пытается с беспилотниками работать. И ведь это не насильно, это люди добровольно стараются всеми силами помочь фронту", - отметил он.

Экспозиция стала одним из этапов общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока", которая в пятый раз проходит при поддержке полпреда президента в ДФО. Ее название - "Донбасс за нами" - повторяет слова народного гимна этого региона. Фотографии можно увидеть в Совете Федерации 4-5 декабря. 7 декабря, в день награждения лауреатов премии "Звезда Дальнего Востока", экспозиция откроется в Общественной Палате РФ, а в январе заработает на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. ТАСС - официальный информационный партнер премии "Звезда Дальнего Востока".