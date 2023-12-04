Свыше 135 тыс. человек вышли в Москве на уборку последствий рекордного снегопада

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 135 тыс. человек вышли убирать улицы и дороги Москвы после рекордного снегопада. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"В воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало 23 см снега, главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и оперативных служб. Сегодня ночью в общей сложности в работах по очистке улиц и дорог от снега принимали участие более 135 тыс. человек и свыше 18 тыс. единиц коммунальной техники", - рассказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что работы велись непрерывно и продолжаются в настоящее время.

"Осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, в цикличном режиме проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Приступили к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", - добавил он.

Бирюков заверил, что все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

В понедельник утром ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что метеостанции в Москве зафиксировали от 13 до 16 мм осадков за сутки - 25-30% месячной нормы. По его словам, в идеальных условиях 1 мм осадков равен 1 см снежного покрова.