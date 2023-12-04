В Якутии ограничат получение сообщений на госадреса от иностранных доменов

Меры будут действовать с 6 декабря

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Получение сообщений, отправляемых через почтовые домены Gmail, Proton, Onionmail, Megamail, Hotmail, на почтовые адреса доменов органов госвласти Якутии с 6 декабря будет ограничено. Об этом сообщается на сайте управления записи актов гражданского состояния при правительстве Якутии.

"Сообщаем, что с 6 декабря 2023 года будет ограничено получение сообщений, отправляемых через почтовые домены Gmail, Proton, Onionmail, Megamail, Hotmail, на почтовые адреса доменов органов госвласти Республики Саха (Якутия) sakha.gov.ru, adm.sakha.gov.ru и gov14.ru", - говорится в публикации.

Уточняется, что это связано с участившимися случаями направления заведомо ложных письменных сообщений с экстремистским содержанием и в целях устранения и недопущения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении органов государственной власти Республики Саха и их подведомственных учреждений.