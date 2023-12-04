На Кубани закрыли полигон ТБО, на который жаловались жители

Планируется его рекультивация

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в станице Полтавской Краснодарского края закрыт, планируется его рекультивация. Об этом сообщил в ходе "Прямой линии" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Полигон закрыт. Он не приостановлен, он именно закрыт. Полигон свою работу не возобновит - это моя принципиальная позиция. Следующим этапом полигон будет рекультивирован", - сказал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что работа полигона была приостановлена.

Ранее жители станицы Полтавской обращались с многочисленными жалобами к властям края, связанными с работой этого мусорного полигона, а также выступали против того, чтобы мусор везли на полигон по улицам станицы. В работе полигона выявляли нарушения. Также сообщалось, что в рисе, растущем вблизи полигона, было выявлено превышение содержания свинца и мышьяка, после уборки урожая рис был изъят из оборота.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами после жалоб жителей станицы Полтавской, проводятся необходимые экологические экспертизы.