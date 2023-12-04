На Северо-Западе ожидаются аномальные морозы

Пик морозов придется на 6-8 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арктический антициклон выстудит воздух в ряде регионов Северо-Западного федерального округа до аномальных значений в минус 30-44 градусов на этой неделе. Пик морозов придется на 6-8 декабря, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Очаг холода с севера смещается через районы Республики Коми, и аномальные морозы установятся с 5 по 10 декабря. В Сыктывкаре на 20 градусов ниже нормы. Пик холодов придется на четверг, 7 декабря, прогнозируем минус 32-34 градуса, в окрестностях и пригородах Сыктывкара может быть еще ниже, а днем - около минус 30 градусов. На севере республики, в традиционно холодных местах - Вуктыльском, Ижемском районах - ожидается до минус 44 градусов", - сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

Как сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская, в Северо-Западном федеральном округе в целом температура будет на 10-15 градусов ниже нормы. "Идет повсеместное усиление обширного антициклона из Арктики, он дойдет до юга страны. На большей части Северо-Запада России в начале этой недели температура будет на 10-12 градусов ниже нормы, а на северо-востоке округа, в Коми и Ненецком автономном округе, - на 16 градусов. К концу недели повсеместно будет преобладать аномалия на 12-16 градусов", - сообщила Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге ожидается постепенное усиление морозов, с каждым днем будет становиться холоднее. С 6 декабря в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области еще раньше, ночные температуры установятся в минус 10 градусов и ниже, к концу недели - минус 12-14 градусов. И если во вторник днем будет около минус 6 градусов, то к концу недели - около минус 10.

В Карелии, по данным гидрометцентра региона, начиная с понедельника и до конца недели температурный фон будет на 6-8 градусов ниже многолетних значений: в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 12-17, местами до минус 25-28. В дневные часы температура не превысит минус 9-15. В Мурманске самыми холодными ожидаются 6 и 7 декабря, до минус 20 градусов ночью и 13-14 градусов мороза днем, прогнозирует "Фобос".

Опасные явления

По данным Севгидромета, в Архангельской области с 4 декабря установились аномальные морозы со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы. В ночные часы в области минус 18-23, при прояснениях в восточных районах до минус 30 градусов, днем минус 14-19. Вечером 4 декабря в Приморском и Холмогорском муниципалитетах ожидается нарастание изморози, достигающее критериев опасного явления (50 мм и более), предупредило ГУ МЧС по региону. В Ненецком автономном округе прогнозируется местами метель, порывы ветра до 17 м/с , при прояснениях до минус 28 градусов.

В Вологодской области студеный арктический воздух начнет поступать с 5 декабря, в ночные часы прогнозируется до минус 23-30 градусов, днем - от минус 15 градусов на западе области до минус 20 на востоке.

"Несмотря на то, что в Калининградской области наблюдается западно-восточный перенос воздушных масс, погода на начавшейся неделе будет обуславливаться относительно холодной воздушной массой, пришедшей к нам с севера, северо-запада", - сказал ТАСС начальник отдела Гидрометцентра по региону Игорь Гуйван. Будет облачно, с небольшими прояснениями, временами снег, ветер - 5-10 м/с , в порывах до 12 м/с , уточнил он. Минимальная температура воздуха ночью в первые три дня недели составит 5-10 градусов мороза, 7 декабря, "потеплеет" до минус 1-6 градусов, а затем столбик термометра опустится до минус 3-8 градусов. Днем всю неделю ожидаются преимущественно минусовая температура.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха по области ночью от минус 10 до минус 15 градусов, днем - от минус 5 до минус 10 градусов. При этом снегопады, которые проходили в регионе на протяжении прошлой недели, прекратились, и до конца недели их не прогнозируют. Сохранится морозная погода, дневные температуры будут колебаться на отметке в минус 8 градусов, а по ночам столбик термометра будет опускаться до минус 11 градусов. В Новгородской области по ночам ожидается до минус 14 градусов, днем - до минус 12, в Великом Новгороде на пару градусов теплее.