Суд оштрафовал Twitch на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Компании грозил штраф до 4 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей видеостриминговый сервис Twitch за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной компанию Twitch Intercactive по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей" , - сказали в суде. Компании грозил штраф до 4 млн рублей.

Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Сервис принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.