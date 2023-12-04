Путину показали "Аллею славы" спортсменов на выставке "Россия"

Она посвящена именитым отечественным спортсменам и их достижениям на мировой арене

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ осмотрел "Аллею славы". Она посвящена именитым отечественным спортсменам и их достижениям на мировой арене.

Главе государства экспозицию показали двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев, 10-кратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Официальная церемония открытия состоится завтра, 5 декабря.

Выставка, созданная Российским обществом "Знание", расположена рядом с павильоном № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ. На "Аллее славы" представлены золотые медали как символы больших побед российских атлетов. Чемпионы лично примут участие в церемонии открытия и заложат в экспозицию свои награды.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.