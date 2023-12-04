Pinterest оштрафовали на 800 тыс. рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

При этом компании грозил штраф до 4 млн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей фотохостинговый сервис Pinterest за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной компанию Pinterest Inc. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних) и назначил наказание в виде штрафа на 800 тыс. рублей" , - сказали в суде. Компании грозил штраф до 4 млн рублей.

Pinterest - фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.