Второклассница из Калужской области после похищения проходит реабилитацию с психологом

В министерстве образования и науки региона сообщили, что в течение декабря девочка вернется в школу

КАЛУГА, 4 декабря. /ТАСС/. Восьмилетняя школьница из Козельска Калужской области, похищенная в конце ноября ради выкупа 1,5 млн рублей в криптовалюте, и ее семья занимаются с психологами. В конце этой недели девочка уже может вернуться в школу, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Калужской области.

"На этой и следующей неделе девочка и семья занимаются с психологами. После обсуждения с мамой решили, что на домашнее обучение [ребенка] переводить не будут. В течение декабря [второклассница] должна возобновить очное обучение", - сказали в министерстве.

По последней информации, уже 7 декабря она может пойти в школу.

29 ноября девочка пропала по дороге из школы домой, у ее матери потребовали выкуп. Уже 30 ноября ребенка обнаружили в Белевском районе Тульской области. Как показала медэкспертиза, она была здорова. 1 декабря задержали злоумышленников в деревне Касьяново Калужской области, на следующий день четверых жителей региона арестовали на два месяца по подозрению в похищении (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК).