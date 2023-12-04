Число социальных предприятий на Ямале увеличилось на 46% за год

В 2023 году впервые провели сразу несколько бизнес-акселераторов в сферах эстетической медицины и косметологии, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, автосервиса, самозанятости

ТАСС, 4 декабря. Количество социальных предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилось почти на 46%, с 79 до 115, за 2023 год. Отмечается, что в текущем году соцпредприятиям, вошедшим в реестр по региональным видам деятельности, впервые предоставят гранты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ямал остается лидером по поддержке социального бизнеса, занимая третье место среди регионов России и первое место в УрФО по количеству соцпредприятий на одного жителя. В 2023 году число социальных предприятий в регионе увеличилось почти на 46% - с 79 до 115. Открываются частные детские сады, учреждения дополнительного образования детей, реализуются проекты по уходу за пожилыми людьми", - говорится в сообщении.

В целом, с начала года на Ямале зарегистрировали порядка 800 различных предприятий, всего их около 18 тысяч. В 2023 году впервые провели сразу несколько бизнес-акселераторов в сферах эстетической медицины и косметологии, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, автосервиса, самозанятости.

По словам директора Департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова, гостиничные, клининговые, образовательные услуги, а также кафе, пекарни, рестораны и салоны красоты входят в список приоритетных направлений развития рынка в регионе.

На Ямале пополнился список мер поддержки для предпринимателей, бизнесменам стали возмещать затраты на открытие пунктов выдачи заказов из маркетплейсов и на обустройство площадок для накопления твердых бытовых отходов.