Наказание за утечку данных и Стратегия развития отрасли связи. Главное за 4 декабря

Наказание за утечку данных

В Госдуму внесли несколько законопроектов, которые ужесточают наказание за утечки персональных данных, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что благодаря проектам введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. Сумма взысканий для должностных лиц составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юридических - 3-15 млн.

Стратегия развития отрасли связи

Правительство РФ утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что благодаря документу сформируются условия для построения современной защищенной информационной инфраструктуры. Мишустин отметил, что к концу десятилетия важно предоставить домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гб/с.

Изменение требований к здоровью призывников

Минобороны России предложило изменить требования к здоровью призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта СВО. Проект разработали из-за необходимости совершенствовать проведение медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, говорится в документе. Планируется, что постановление вступит в силу в декабре 2024 года.

Арест шпиона в ЛНР

Сотрудники ФСБ задержали шпионившего за российскими военными гражданина Украины. На территории Луганской Народной Республики он собирал информацию о местах дислокации ВС России и передавал ее украинской стороне. Возбудили уголовное дело.

Избрание главы Союза театральных деятелей РФ

Народного артиста Владимира Машкова избрали новым главой Союза театральных деятелей России. На этом посту он будет находиться пять лет. За Машкова проголосовали 176 из 208 делегатов со всей России.