В подмосковный филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 5 тыс. человек

Всего от обратившихся в филиал поступило более 6 тыс. вопросов, из них 5,5 тыс. уже решены

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек обратились в региональное отделение фонда "Защитники Отечества" в Московской области с момента его открытия 1 июня текущего года. Из 6 тыс. поступивших обращений более 5,5 тыс. уже решены, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Региональное отделение открылось в Красногорске 1 июня. Здесь персонально сопровождают ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов в режиме "одного окна". <…> В филиале в Красногорске находятся сотрудники МФЦ, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, юрист, психолог. В штате также - 58 социальных координаторов, 13 из которых пришли в ноябре. За полгода работы филиала в него обратились более 5 тыс. человек. В основном это сами участники СВО - контрактники, мобилизованные, добровольцы. Приходят также их родственники", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что всего от обратившихся в филиал поступило более 6 тыс. вопросов, из них 5,5 тыс. уже решены. Самые востребованные - получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибших, юридическая помощь, выплаты, реабилитация, оформление инвалидности.

Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, всего с начала специальной военной операции социальным блоком региона рассмотрено 17,3 тыс. обращений от участников СВО и их семей. В частности, решены вопросы, связанные с устройством в детские сады, школы, колледжи, кружки, секции, с получением соцуслуг на дому пожилым родителям, психологической и юридической поддержкой. "Во всех городских округах у нас работают социальные помощники, которые сопровождают участников СВО. В центре "Ясенки" мы оказываем реабилитационную помощь - курс длится 21 день, он бесплатный. На сегодняшний день там действуют девять программ реабилитации. Помимо этого, помогаем в оформлении документов, а также с обучением при необходимости. Хотим с 1 января сделать так, чтобы в центре вместе с инвалидами I группы могли бесплатно находиться их мамы и супруги", - привели в материале ее слова.