Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям

По словам президента, волонтеры помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям в тылу - матерям, отцам, женам и детям

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам, участвующим в спецоперации, и их семьям.

"Я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", - сказал глава государства на церемонии вручения премии "Волонтер года - 2023". Президент отметил, что волонтеры помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям в тылу - матерям, отцам, женам и детям.