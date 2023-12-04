4 декабря, 14:08,
обновлено 4 декабря, 14:19
Военная операция на Украине

Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам СВО и их семьям

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, волонтеры помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям в тылу - матерям, отцам, женам и детям

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь бойцам, участвующим в спецоперации, и их семьям.

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"Я сейчас обращаюсь прежде всего к российской аудитории, особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", - сказал глава государства на церемонии вручения премии "Волонтер года - 2023". Президент отметил, что волонтеры помогают и напрямую участникам СВО, и их семьям в тылу - матерям, отцам, женам и детям. 

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