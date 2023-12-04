Путин на выставке "Россия" вручил премию "Волонтер года"

Награду получила Наталья Аминева

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях выставки-форума "Россия", проходящей на ВДНХ, вручил премию "Волонтер года". Награду получила Наталья Аминева с семьей.

Для своего окружения она главный идейный вдохновитель всех волонтерских инициатив. Сейчас Аминева вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.

Работая в детском эколого-биологическом центре, в 2017 году она создала детский волонтерский отряд "Юннаты из "Ростка". Группа занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки, экодесанты и экопикники. Отряд насчитывает уже 40 ребят.