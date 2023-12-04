В Подмосковье для детей участников СВО проведут новогодние мероприятия

В "Крокусе" состоится губернаторская елка, которую посетят дети участников специальной военной операции, для них заготовлено около 10 тыс. подарков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в преддверии Нового года проведут в Московской области для детей участников специальной военной операции. В частности, они смогут посетить губернаторскую елку в "Крокусе" 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия для семей, детей участников СВО. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание и сопровождение по разным вопросам. Я не раз говорил, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить только, если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области", - привели в материале слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В свою очередь министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева добавила, что 22 декабря в "Крокусе" состоится губернаторская елка, которую посетят дети участников специальной военной операции. Для них заготовлено около 10 тыс. подарков.