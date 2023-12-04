Участники проекта Института им. А. С. Пушкина проведут уроки русского языка в Таджикистане

Всего в республику прибыли 12 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Нижнего Тагила, Саратова, Петрозаводска, а также в состав делегации вошел участник из Еревана

ДУШАНБЕ, 4 декабря. /ТАСС/. Участники международного просветительского проекта "Послы русского языка в мире" Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина в течение недели будут проводить открытые уроки в школах и вузах Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике.

"В течение недели в ходе образовательно-просветительской экспедиции русисты проведут открытые уроки в школах и вузах Душанбе и Вахдата", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что всего в республику прибыли 12 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Нижнего Тагила, Саратова, Петрозаводска, а также в состав делегации вошел участник из Еревана. По данным Россотрудничества, ранее проект успешно реализовали в Согдийской области Таджикистана и теперь участников решили позвать в другие регионы страны.

"Послы русского языка в мире" - международная волонтерская программа Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, которая направлена на продвижение русского языка и культуры. Она реализуется с 2015 года при поддержке Министерства науки и высшего образования России и других органов власти, участники проекта провели мероприятия в 19 странах мира. Все участники проекта проходят специальную подготовку, в том числе по преподаванию русского языка как иностранного.