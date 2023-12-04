Жители Архангельска путем голосования решат сохранять или заменять деревянные мостовые

В ведении администраций округов города находится 34 км мостков

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Жители Архангельска решат оставлять ли деревянные тротуары в городе или нет, голосование проводится на странице главы города Дмитрия Морева во "ВКонтакте". Данные тротуары являются характерными для города, их использование исторически сложилось, особенно в островном районе Соломбала.

"Стоит ли сохранять деревянные мостовые в Архангельске? - указано на странице Морева без уточнения сроков проведения опроса. - [Ответы:] Оставить только туристические маршруты в центре города и в Соломбале. Постепенно заменить все. Максимально сохранять мостки во всех округах".

"Архитекторы и дизайнеры сейчас все чаще возвращаются к использованию натуральной древесины в оформлении скверов. Но подобные решения применяются не только в нашем городе, а вот настоящие деревянные тротуары - уникальная, исторически сложившаяся, особенность Архангельска. Именно поэтому к вопросу сохранения или замены мостовых нужно подходить взвешенно, с учетом мнения архангелогородцев", - отметил Морев.

В ведении администраций округов Архангельска находится 34 км мостков. В этом году было отремонтировано 16% таких тротуаров, это более 5 км. Постепенно тротуары из дерева заменяют асфальтом или плиткой. В Архангельске в последние годы также используется новый формат деревянных настилов, они обустроены на Буяновой пристани на Набережной Северной Двины, в скверах и территориях отдыха.