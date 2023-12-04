Исполком ВОЗ обсудит ситуацию на палестинских территориях на спецсессии 10 декабря

Повестка дня включает только один этот вопрос

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Исполком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) соберется 10 декабря в Женеве на специальную сессию, посвященную обсуждению положения в здравоохранении на оккупированных Израилем палестинских территориях. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

"По просьбе 15 стран-членов будет проведена специальная сессия Исполнительного комитета ВОЗ. Она обсудит условия в сфере охраны здоровья на оккупированных палестинских территориях", - говорится в сообщении штаб-квартиры.

Повестка дня включает только один этот вопрос. Запланировано, что спецсессия пройдет 10 декабря: она начнется в 09:30 по местному времени (11:30 мск) и должна завершиться в 17:30 (19:30 мск). Однако не исключено проведение дополнительно вечернего заседания.

В ВОЗ напомнили, что исполком состоит из 34 человек, "технически квалифицированных в сфере здравоохранения". Они избраны на трехлетний срок полномочий. Основной задачей исполкома является осуществление решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения.

Утром 1 декабря армия Израиля обвинила палестинское радикальное движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.