Тарифы на услуги нотариусов в России снизились на 10-15%

Новый закон привязывает нотариальные тарифы к уровню жизни в субъектах РФ, отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тарифы на нотариальные услуги в российских регионах снизились на 10-15% с принятием закона, который привязывает нотариальные тарифы к уровню жизни в субъектах РФ, работа будет продолжена. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы видим сейчас по отзывам, и Министерство юстиции нам представило соответствующие материалы, что тарифы снижаются в регионах в среднем на 10-15% базово. Мы эту работу будем продолжать. Посмотрим, как это будет работать и нужно ли здесь что-то дополнительно совершенствовать", - сказал сенатор на ежегодном совещании со статс-секретарями.

Он напомнил, что с 1 октября 2023 года в России вступил в силу закон "О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате", который установил прозрачную и регулируемую процедуру тарификации услуг нотариусов. Согласно документу, формула экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и применяемые льготы теперь утверждает Минюст России.

Клишас также добавил, что на предстоящем в среду открытом диалоге с министром юстиции Константином Чуйченко сенаторы планируют обсудить подходы министерства к этому вопросу. Он сообщил, что у них есть ряд предложений по совершенствованию деятельности нотариусов, которые требуют внесения изменений не только в законодательство о нотариате, но и еще в ряд законов, разработанных парламентариями. Среди них глава комитета СФ отметил механизмы участия нотариуса в противодействии легализации преступных доходов и трансформирование из права в обязанность истребование некоторых данных из системы ЗАГС по делам о наследстве.

"И кстати, правительственный законопроект, который мы поддерживаем, направлен на то, чтобы усовершенствовать систему информационного взаимодействия нотариусов с правоохранителями. Эти все вопросы находятся в фокусе нашего внимания", - добавил Клишас.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь обратила внимание, что некоторые нотариусы живут за границей, а функции по заверению документов за них выполняют их помощники. "Мы до чего дошли уже в нашей стране? Это же дикость какая-то. Почему это позволительно? Да, бывает, нотариус болеет или он в командировке - тогда помощник может выполнять [его функции]. Но это стало нормой: нотариус неизвестно где, а за него работают помощники", - сказала она. "Я не хочу еще раз озвучивать среднюю зарплату нотариусов, потому что люди вздрогнут. Это невозможно", - добавила председатель верхней палаты парламента.