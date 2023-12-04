На "Госуслугах" запустят эксперимент по направлению сообщений о начислениях по ЖКХ

Тестирование пройдет с 4 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ запускает эксперимент на портале "Госуслуги" по направлению пользователям информационных сообщений о формировании начислений за ЖКХ. Соответствующий приказ за подписью министра цифрового развития РФ Максута Шадаева опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что эксперимент будет проводиться с 4 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Целями эксперимента являются выявление наиболее эффективных способов информирования пользователей о формировании начислений в государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ с применением портала "Госуслуги", а также отработка процесса информирования пользователей о формировании начислений в ГИС ЖКХ с применением портала.