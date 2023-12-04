Роскомнадзор начал формировать реестр провайдеров хостинга

В ведомстве напомнили, что компании должны до 15 декабря подать уведомление о деятельности, после чего будет сформирован реестр

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор начал формировать реестр хостинг-провайдеров, которым разрешено работать в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор приступил к формированию реестра хостинг-провайдеров. <…> Более 40 организаций начали формировать заявки, 16 заявок полностью оформлены", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, компании должны до 15 декабря подать уведомление о деятельности в ведомство, после чего будет сформирован реестр. Организации, которые не войдут в реестр, с 1 февраля 2024 года не смогут оказывать услуги хостинга на территории России.

При этом компаниям, которые только начинают свою деятельность, необходимо уведомить Роскомнадзор о старте работы не позднее, чем за 15 дней до ее начала.

Ранее Минцифры выступило с предложением о внедрении правил ведения реестра хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Провайдеров будут включать в реестр на основании полученных от них уведомлений. Сами уведомления будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней. Если каких-то сведений не достает, дополнительный запрос придет через личный кабинет провайдера на сайте Роскомнадзора.

О новых требованиях

С 1 декабря вступил в силу федеральный закон, регламентирующий работу провайдеров хостинга. Так, для защиты информации в своей инфраструктуре компаниям необходимо взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Кроме того, хостинг-провайдеры также должны взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории РФ.

Помимо этого, провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета.

Обслуживать хостинг-провайдеры смогут только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию одним из способов: с помощью ЕСИА, Единой биометрической системы, усиленной квалифицированной электронной подписи или сервиса быстрых платежей банка России.

"Новые нормы призваны защитить рунет от возможных внешних угроз, повысить надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов", - добавили в РКН.