Колокольцев в Пекине обсудит вопросы правоохранительного сотрудничества РФ и КНР

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что программа поездки также предусматривает посещение города Сиань для ознакомления с деятельностью полиции по обеспечению безопасности проведения крупных международных мероприятий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Пекин, где проведет переговоры с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном, в ходе которых обсудит актуальные вопросы правоохранительного сотрудничества двух стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в город Пекин. Глава МВД России проведет переговоры с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном, в ходе которых обсудит актуальные вопросы правоохранительного сотрудничества России и Китая", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что также министр посетит музей полиции Пекина. Кроме того, программа поездки предусматривает посещение города Сиань для ознакомления с деятельностью полиции по обеспечению безопасности проведения крупных международных мероприятий.