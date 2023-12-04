Очередной спецборт со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Ил-76 летит из Катара

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специальный борт МЧС со 120 эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России с группой россиян и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Спецборт доставит в Москву 120 граждан и РФ и членов их семей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС России в Египте продолжила работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах", пункт пропуска пересекли еще 133 гражданина РФ и члены их семей.

Представительство РФ при Палестинской национальной администрации ранее сообщило, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся после недельного затишья боевых действий.