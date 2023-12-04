Минюст РФ внес "Российский комитет действия" в реестр нежелательных организаций

В реестр также добавили германский Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. ("Академическая сеть Восточная Европа")

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, организацию "Российский комитет действия" (Литва). Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Организация была основана российскими оппозиционными активистами в 2022 году.

В реестр также добавили германский Akademisches Netzwerk Osteuropa e. V. ("Академическая сеть Восточная Европа").

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций.