Дома для работников социальной сферы строят в пяти районах Кубани

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что также работает программа социальной ипотеки

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Жилые дома для работников социальной сферы региона строят в пяти районах Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках "прямой линии" с жителями.

В частности, служебное жилье строится в районах с наибольшим дефицитом врачей - это Сочи, Ленинградский, Староминский, Успенский и Приморско-Ахтарский районы. Кроме того, в Сочи расширили действие программы, на служебное жилье могут претендовать также работники образования и спорта. "У нас в крае нехватка не только педагогических кадров, но и врачей, используем два ключа для решения проблемы: работает программа социальной ипотеки, а также Сочи и другие муниципалитеты начали строить служебное жилье", - сказал Кондратьев. Он заметил, что во втором случае по истечении определенного срока работы сотрудников полученные квартиры можно будет перевести в собственность.

В свою очередь мэр Сочи Алексей Копайгородский пояснил, что в городе в настоящее время строят сразу четыре жилых дома на 537 квартир. Три из них сдадут в марте будущего года, еще один - в июле. Также начинается проектирование еще четырех домов, где предусмотрят квартиры для представителей соцблока. В пресс-службе краевой администрации в свою очередь подчеркивают, что социальное жилье строят в том числе по краевой программе комплексного и устойчивого развития. Кроме того, с 2022 года в Сочи предусмотрена дополнительная мера поддержки - ежемесячная помощь на частичную компенсацию за наем жилых помещений работникам соцсферы. С 1 января будущего года ее размер увеличат до 20 тыс. рублей.