Россия бесплатно выдаст визы участникам Всемирного фестиваля молодежи

МИД РФ поручено выдать документы на основании официальных приглашений от организационного комитета фестиваля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Участникам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сириусе, бесплатно выдадут визы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Также бесплатные визы предусмотрены для представителей средств массовой информации. МИД РФ поручено выдать документы на основании официальных приглашений от организационного комитета фестиваля.

В свою очередь ФСБ поручено в первоочередном порядке обеспечить прохождение участников и организаторов фестиваля, а также журналистов. Федеральная таможенная служба также бесплатно обеспечит проверку багажа участников.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тыс. иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтеров из всех регионов России. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).