В Пермском крае отменили рейсы горнолыжных экспрессов из-за морозов

В регионе ожидается до минус 30-37 градусов

ТАСС, 4 декабря. /ТАСС/. Пермская пригородная компания отменила экспрессы к горнолыжным курортам в Губахе и Чусовом в ближайшие выходные - 9 и 10 декабря - из-за морозов. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

"В ближайшие выходные рейсы отменены из-за низких температур в Перми и на курортах. Синоптики обещают до минус 30 - минус 37 [градусов]", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что первые рейсы горнолыжных экспрессов перевезли 763 пассажира за два дня на двух направлениях в Губаху и Чусовой.