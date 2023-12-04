Путин наградил Владимира Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Как следует из указа, Машков удостоен награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народного артиста РФ, художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, Машков удостоен награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Машкову 27 ноября исполнилось 60 лет. Сегодня он был избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ.

Машков окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова) и остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени А. П. Чехова. После смерти Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова. Помимо этого, он руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Машков сыграл десятки ролей. Среди самых известных фильмов с его участием - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".