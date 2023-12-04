Путин поддержал участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию

Президент России также отметил, что их опыт в области защиты прав человека будет востребован в этом вопросе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что члены Совета по правам человека (СПЧ) должны принимать участие в подготовке нового единого учебника по обществознанию.

"Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему (образования - прим. ТАСС). Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки", - сказал президент, открывая заседание СПЧ, которое проводит в режиме видеоконференции.

"Считаю, что ваш опыт в области защиты прав человека здесь, безусловно, востребован", - подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание на то, что защита социальных прав граждан является одним из важнейших и традиционных направлений работы СПЧ. В этом году, по его словам, общественники особое внимание уделяли условиям труда педагогических работников. В частности, уровню их заработной платы, вопросам повышения престижа учителя, и материально-технической оснащенности образовательных организаций.