В Дербенте открыли Стену памяти в честь погибших в зоне СВО

По словам мэра Рустамбека Пирмагомедова, фотографии будут находиться у здания пограничного управления

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Стену памяти в честь погибших в зоне проведения СВО открыли в Дербенте. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Рустамбек Пирмагомедов.

"Открыли в Дербенте Стену памяти в честь дербентцев, достойно выполнивших свой долг перед Отечеством. Это еще один небольшой вклад в дело сохранения памяти о подвиге наших земляков в ходе специальной военной операции", - написал Пирмагомедов.

По его словам, фотографии будут находиться у здания пограничного управления.

"Мы решили, будет правильно, что фотографии наших братьев будут находиться у здания пограничного управления, которое символизирует защиту нашей Родины. Хотим, чтобы люди, проходя или проезжая здесь каждый день, с благодарностью вспоминали о своих мужественных земляках", - добавил мэр Дербента.