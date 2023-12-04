Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции

Вместе с тем и права приезжих должны соблюдаться, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Все мигранты в РФ должны уважать российские законы и традиции, но и права приезжих тоже должны соблюдаться, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Нам нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит другие мероприятия. "Но это не исключает того, что все приезжающие должны исполнять российские законы", - повторил он. "Ну и, разумеется, их права мы как цивилизованная страна тоже должны обеспечивать", - добавил президент.